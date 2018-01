Ganztagsschule Isenbüttel: Tag der offenen Tür

Isenbüttel Am Donnerstag, 25. Januar, öffnen sich von 14.15 bis 15.45 Uhr die Türen in der Grundschule Isenbüttel, wie die Schule mitteilt. In einem Info-Café können sich Eltern und Interessierte bei Kaffee und Kuchen über die Betreuungsangebote der Schule informieren. Bei einer Tombola gibt es Preise zu...