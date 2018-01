Hilfe nach dem Prinzip der Genossenschaft

Auch in der jungen Samtgemeinde Isenbüttel, wird der Anteil betagter Bewohner rasant wachsen. Und somit auch der Hilfsbedarf im Alltag. Bevor es so weit ist, soll ein Netzwerk zur Nachbarschaftshilfe aufgebaut werden. Wie das anderswo erfolgreich funktioniert, berichtete Günter Becker in einem Vortrag über die Arbeit des Vereins Generationenhilfe Börderegion. Das Interesse daran war so groß, dass im...