Jäger pflegen beim Ball Geselligkeit und Gemütlichkeit

Wer Jäger kennt, der weiß, wie sehr sie die Geselligkeit schätzen. Es muss nicht immer der abgeschiedene Hochsitz in eiskalter Winternacht sein. 120 Waidgenossen jedenfalls folgten am Wochenende der Einladung von Frank Traichel und Ralf Müller zum Kreisjägerball in den Isenbütteler Hof. ...