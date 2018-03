Frühkartoffeln mit Kräuterquark

Wasbüttel Das ist Friedhilde Gaus’ Lieblingsrezept mit Kartoffeln:

Zutaten für 4 Personen: 1,5 Kilogramm Frühkartoffeln (Annabelle/Leyla), 500 g Speisequark Magerstufe, 250 g Dickmilch, 150 g Saure Sahne, etwas Milch oder süße Sahne, Salz und etwas weißen Pfeffer sowie frischen Schnittlauch, Petersilie und Dill (Menge je nach Geschmack).

Zubereitung: Die Frühkartoffeln gründlich waschen und am besten abbürsten. Die ungeschälten Knollen in wenig Salzwasser garen. Die Schale der Frühkartoffel ist so zart, dass sie nicht gepellt werden muss.

Für den Dip Quark, Dickmilch, Saure Sahne und Milch/süße Sahne schön cremig rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kräuter hacken und dazugeben.

Als Beilage schmecken Tomatenscheiben mit Zwiebelringen – bestreut mit frischem Basilikum.

Friedhilde Gaus’ Tipp für Feinschmecker: Die gegarten Frühkartoffeln vor dem Verzehr vorsichtig in etwas Butter schwenken.