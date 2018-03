Dieser Kater sucht seine Besitzer

Ribbesbüttel Das Tier wurde seit Herbst in der Straße Am Hang gesichtet und nun eingefangen. Derzeit befindet es sich im Tierschutzzentrum.

Ein stattlicher braungetigerter Kater ist am 5. März im Tierheim in Ribbesbüttel abgegeben worden. Das Tier wird seit Herbst in der Straße Am Hang in Gifhorn beobachtet. Der Kater ist zahm, kastriert, aber leider nicht gechipt, so dass die Tierheimmitarbeiter seine Herkunft nicht klären konnten. Sie schätzen sein Alter auf fünf bis sieben Jahre.

Die Besitzer oder Interessenten können sich im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel in der Peiner Landstraße 12 melden: Tel: (0 53 74) 44 34. Das ist montags, dienstags und freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 10.30 bis 12.20 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Tiere und Informationen unterwww.tierschutzgifhorn.de.