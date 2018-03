Neues Abfallzentrum soll im April 2019 in Ausbüttel öffnen

Viel Platz für PKW-Anhänger, tiefer gelegene Container und eine Elektroschrott-Abgabestelle: Das neue Abfallzentrum für den Südkreis soll im April 2019 in Ausbüttel in Betrieb gehen. Der Umwelt-Ausschuss des Landkreises hat dem 4,2 Millionen teuren Konzept zum Umbau des Repro-Wertstoffhofes zugestimmt. Die Kreisverwaltung will nun das Antragsverfahren beim Gewerbeaufsichtsamt einleiten. Auf dem knapp...