Jagdgenossenschaft zahlt Jagdgeld aus

Allenbüttel Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Allenbüttel-Wettmershagen teilt mit, dass das Jagdgeld der Jagdgenossenschaft am Sonntag, 8. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Allenbüttel ausgezahlt wird. Die an diesem Tage nicht ausgezahlten Beträge des Jagdertrages können bei Egon...