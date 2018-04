Am 1. Mai starten die Läufer des 24. Allerlaufs wieder in Allerbüttel. (Archivfoto)

24. Allerlauf steigt am 1. Mai in Allerbüttel

Der 24. Allerlauf des Schützenvereins Allerbüttel findet am Dienstag, 1. Mai, statt. Drei Strecken werden angeboten: 3000 Meter (Start: 9.30 Uhr) und 10 000 Meter (Start: 10 Uhr) als Rundkurs mit Start- und Ziel in der Dorfstraße sowie der 400-Meter-Kinderlauf (Start: 11.20 Uhr). Der Veranstalter rechnet mit mehr als 400 Teilnehmer, heißt es in der Einladung. Erstmals kommt ein Chipsystem zum Einsatz, das sofort an der Ziellinie die Nummer des Läufers mit der Zeit notiert.

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 27. April, unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Anschrift und Strecke möglich unter: allerlauf@t-online.de. Eine Nachanmeldung am Veranstaltungstag ist im Dorfgemeinschaftshaus Allerbüttel eine Stunde vor Start möglich. Die Siegerehrung erfolgt ab 12 Uhr auf dem Schulhof.