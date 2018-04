Karten für das Katerfrühstück

Calberlah Der Kartenvorverkauf für das Katerfrühstück des Schützenvereins Calberlah am Pfingstmontag, 21. Mai, startet. Am kommenden Freitag, 27. April, sind die Karten für das Frühstück in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Schützenheim, Görlitzerstraße 14 a, erhältlich. Aus organisatorischen Gründen gibt es die...