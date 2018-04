Tennisspieler eröffnen Saison

Calberlah Die Tennissparte des SV Grün-Weiß Calberlah eröffnet am Dienstag, 1. Mai, von 14 Uhr an auf ihrer Anlage offiziell die Saison 2018. Kaffee und Kuchen stehen zur Stärkung bereit. Über eine zahlreiche Teilnahme würden sich die Verantwortlichen freuen, heißt es in der Einladung.