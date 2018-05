Ausschuss für Feuerschutz tagt

Isenbüttel Die nächste Sitzung des Isenbütteler Samtgemeindefeuerschutzausschusses findet am Dienstag, 22. Mai, von 17 Uhr an im Ratssaal, Gutsstraße 11, in Isenbüttel statt. Besprochen wird unter anderem der Stand der Haushaltswirtschaft: Budget- und Kennzahlenbericht.