Wo die Würmchen glühen

Zur diesjährigen Glühwürmchen-Waldwanderung im Eyßel lädt die „Isenbüttler Wählergemeinschaft“ am Freitag, 22. Juni, ein. Treffpunkt ist um 21.30 Uhr an der ICE-Brücke auf dem kleinen Moorweg in Isenbüttel. Eine Waldpädagogin des Waldforums Riddagshausen...