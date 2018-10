Vier Gemeinden entscheiden über Zukunft

In zwei Wochen gilt’s, dann sollen die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Isenbüttel eine Vorentscheidung treffen: sollen sie sich in eine Einheitsgemeinde wandeln oder nicht? Damit sich die Räte in Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel und Wasbüttel nicht gegenseitig in ihren Entscheidungen beeinflussen, finden ihre Wahlsitzungen alle zum selben Zeitpunkt statt: am Donnerstag, 1. November, um 19.30 Uhr. Die entsprechenden...