Müllwagen brennt an Wasbüttels Alter Schule

Ein mit gelben Säcken voll beladener Müllwagen geriet am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in Wasbüttel in Brand. Als die beiden Fahrer den Qualm bemerkten, der aus dem Innern aufstieg, steuerten sie den Parkplatz in der Mittelstraße gegenüber der Alten Schule an und alarmierten die Feuerwehr. Die...