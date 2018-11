Nachbarn werden zu Helfern

Das Interesse in der Samtgemeinde Isenbüttel an der geplanten Sozialgenossenschaft „Nachbarschaftshilfe Hehlenriede“ ist groß. Zur ersten Informationsveranstaltung am Montag im Schulforum kamen mehr als 80 Bürger. „Wir wollen langsam ernst machen“, sagte Samtgemeinde-Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff. Und das heißt: Nach drei Jahren Planung soll die Genossenschaft Anfang 2019 gegründet werden. Name, Logo, Organisationsstruktur mit...