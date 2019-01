Spender ersetzen den Schaden aus dem Hühnerdiebstahl

Roland Bursian, der Chef der heilpädagogischen Wohn- und Arbeitsstätte „Der Hof“ in Isenbüttel, ist ganz überwältigt: „Mit so einer Welle von Hilfsbereitschaft und Solidarität haben wir nicht erwartet.“ Innerhalb kürzester Zeit hat der Hof so viele Spenden zusammengesammelt, dass der Schaden durch...