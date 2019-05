17-Jährige gerät in Isenbüttel mit Krad in Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Moorstraße in Isenbüttel gekommen. Eine 17-jährige Wasbüttelerin geriet auf dem Weg in Richtung Gewerbegebiet in der Rathauskurve ohne erkennbaren Grund mit ihrem Krad in den Gegenverkehr. Dort fuhr sie frontal in den PKW einer jungen Gifhornerin, die in Richtung Lidl-Kreisel unterwegs und auf dem Weg zum Fußballtraining war.

Trotz sofortiger Vollbremsung der Autofahrerin wurde die junge Krad-Fahrerin, die erst an diesem Tag den Führerschein für das Gefährt erworben hatte, über die Motorhaube geschleudert. Dabei wurde die Jugendliche verletzt und laut Polizei von einem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum Gifhorn gebracht. Beide Gefährte wurden bei dem Unfall beschädigt.