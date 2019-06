Samtgemeinde untersagt Feuerwerke zu Schützenfesten

Am Wochenende feiern die Calberlaher und Ribbesbütteler ihre traditionellen Schützenfeste – zum ersten Mal seit langem allerdings vermutlich ohne die attraktiven, spektakulären Feuerwerke. Warum? Die verbietet eine neue Verordnung der Samtgemeinde, die am 1. Mai in Kraft getreten ist. „Das ist in...