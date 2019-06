Kinder machen mit Roy Präger schnell Fortschritte

Die Kinder sind mit Ex-Fußballprofi Roy Präger und Janine Ahrends vom Kreisfachbereich Gesundheit ein eingespieltes Team, das sieht man nicht nur an dem einheitlichen Sportdress. Sie legen die Hände übereinander und rufen gemeinsam: „Eins – zwei – drei – Jetzt geht’s los!“ Seit einem Jahr läuft in der DRK-Kita am Wendehof in Isenbüttel das Bewegungs-Pilotprojekt, eine Kooperation von Landkreis Gifhorn, VfL-Fußballschule und...