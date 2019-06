Unbekannte demolieren die Grillhütte am Tankumsee

Bislang unbekannte Täter randalierten in der Nacht zum Samstag am Tankumsee, hinterließen eine Schneise der Verwüstung und verursachten Schäden von mindestens 2500 Euro. Die Polizei ermittelt und die Tankumsee- Betriebsgesellschaft sucht geringfügig beschäftigtes Personal, das in der Nacht Streife...