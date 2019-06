Hellwig (UWG): Spielplatz müsste gesperrt werden

In der Woche nach der Konfrontation der beiden Calberlaher Gemeinderatslager CDU mit UWG/Plagge und SPD/Grüne stellt sich die Frage, wie die gespaltene Führungsriege aus Sozialdemokraten und UWG künftig zusammenarbeiten wird. Eine erste Antwort kam relativ schnell am Anfang der Woche: Horst-Dieter Hellwig (UWG) beschwert sich per E-Mail an Bürgermeister Thomas Goltermann (SPD) und an die Presse über den Zustand des Spielplatzes...