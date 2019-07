Großaufgebot der Feuerwehr sucht vermissten Mann am Tankumsee

Am Dienstagabend suchen Rettungskräfte einen Vermissten am Tankumsee.

Isenbüttel. Am Tankumsee wird ein Mann vermisst. Am Dienstagabend sucht ein Großaufgebot der Feuerwehr, des DRK, der DLRG sowie zwei Hubschrauber nach ihm.

Seit 20.20 Uhr am Dienstagabend sucht ein Großaufgebot an Rettungskräften einen vermissten Mann am Tankumsee in Isenbüttel. Auch zwei Hubschrauber und Spürhunde sind im Einsatz. Bis in den späten Abend lief die Suche erfolglos.

Vermisster war mit einem Bekannten beim Schwimmen

Der junge Mann afghanischer Herkunft war laut Feuerwehr mit einem Bekannten im See beim Schwimmen, plötzlich ist er untergegangen. Um 20.25 Uhr lösten die DLRG-Aufsichtspersonen Alarm aus und gingen gleich mit acht Rettungsschwimmern auf die Suche. Parallel dazu alarmierten sie die Feuerwehr und den Rettungsdienst samt Notarzt. Zur weiteren Unterstützung riefen die Rettungskräfte auch die Schnell-Einsatzgruppe (SEG) des Deutschen Roten Kreuzes mit Boot hinzu. Auch zwei Taucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg waren im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber suchten die Wasserfläche mit Wärmebildkameras ab.

Hundestaffel aus Hannover hilft bei der Suche

Zeitweise waren fünf Boote auf dem Wasser. Zudem halfen Spürhunde von der Hundesuchstaffel aus Hannover bei der Suche, die Menschen auch vom Boot aus ausfindig machen können. Den Einsatz leiteten Ortsbrandmeister Andreas Schmidt und der technische Leiter Einsatz Heinz Stute von der DRLG. Die Angehörigen des Vermissten werden physiologisch betreut. Insgesamt waren rund 80 Kräfte der Feuerwehren Isenbüttel und Calberlah, der SEG, vom Rettungsdienst und der Berufsfeuerwehr Wolfsburg im Einsatz, dazu die Polizei. Bis 22.35 Uhr war der Vermisste noch nicht gefunden.

