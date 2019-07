Spürhunde helfen bei der Suche nach Vermisstem im Tankumsee

Kriminal-Hauptkommissar Eberhard Hohmann wirkt alles andere als hektisch. „Heute wird gezielt und geplant gesucht“, sagt er am Leitstand im Haus des Wassersportclubs – in Karohemd und Jeans sitzend vor einem Laptop, das Funkgerät in der Hand. Die Taucher der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, die Hundeführer des Technischen Hilfswerks aus Ronnenberg und DLRG-Rettungsschwimmer sind seit rund drei Stunden mit drei Booten auf dem Tankumsee unterwegs. Aus der erfolglosen Rettungsaktion am Dienstagabend ist am Mittwochmorgen eine reine Bergungsaktion geworden, eine Suche nach der Leiche des 20-jährigen Vermissten.

Am Vorabend habe die Feuerwehr hauptsächlich den Außenbereich abgesucht, so Hohmann, die Taucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg vor allem das Oberflächenwasser. DLRG-Pressesprecher Sascha Kühne berichtet, dass acht Rettungsschwimmer mit Schnorchel in Kettenformation ebenfalls nach dem Vermissten getaucht hätten. Zeitweise waren am Dienstag unter der Leitung von Ortsbrandmeister Andreas Schmidt und Heinz Stute von der DLRG fünf Boote auf dem Wasser. Im Einsatz waren zudem der Rettungshubschrauber Christoph 4 sowie ein Polizei-Helikopter mit Wärmebildkamera – alles erfolglos.

Am Mittwoch geht die Kripo anders vor: „Wir suchen den Bereich der letzten Sichtung mit einem Boot mit Sonaranlage ab.“ Zu den 25 Einsatzkräften kommen fünf Spürhunde. Können die unter Wasser riechen? „Nein“, sagt Stephanie Hesse, eine der Hundeführer der Polizei Göttingen. Die Hunde bleiben an Bord. „Aber unter Wasser finden in der Leiche bereits Verwesungsprozesse statt, das können die Hunde an der Oberfläche riechen.“

Gerade will Hohmann erklären, wie das mit dem Sonarboot funktioniert, da unterbricht ihn ein Funkspruch der Bootsmannschaften: „13.10 Uhr haben wir einen Fund … und haben ihn auf das Schwimmponton geborgen.“ Die lange Suche hat ein Ende – 150 Meter vom Ufer des Tankumsees entfernt, irgendwo zwischen dem DLRG-Turm und der nördlichen Landspitze. Die Leiche des Toten habe auf dem Grund gelegen, sagt der Kriminal-Hauptkommissar. An dieser Stelle sei der See zwischen 7 und 14 Meter tief.

Hohmann geht routiniert vor, greift zum Handy, ordert bei den Kollegen in der Polizeiinspektion in Gifhorn ein Bestattungsunternehmen und informiert Polizeisprecher Thomas Reuter, dass die Leiche gefunden ist. Dann geht er raus zum Anlegesteg – die Boote sind schon in Sichtweite.

Der 20-Jährige ist wohl ertrunken, das ist auch Hohmanns Vermutung, alle Anzeichen deuten darauf hin. Sein Job ist es aber, die Leiche auch auf Fremdeinwirkungen zu untersuchen. „Sonst hätten wir es ja mit einem Totschlag zu tun.“ Im Anschluss wird die Leiche zur rechtsmedizinischen Obduktion nach Hannover geschickt. Mit dem Ergebnis der dortigen Untersuchung sei am Donnerstag oder Freitag zu rechnen.

Eins steht schon fest: Der Gestorbene war kein Mensch, der trotz mangelnder Schwimmkenntnisse ins Wasser gegangen wäre, weiß Hohmann: „Die Freunde haben gesagt, dass er schwimmen konnte. Er habe auch einen Kurs gemacht.“