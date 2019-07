Ein Deutschlehrer aus Gabun sieht sich in Isenbüttel um

Im Haus von Familie Brinkel geben sich dieser Tage die Besucher die Klinke in die Hand. Anlass ist der Aufenthalt von Paul Kanemouono. Im Rahmen einer vom Goethe-Institut finanzierten Fortbildung ist der Deutschlehrer aus dem westafrikanischen Gabun für zwei Wochen zu Gast, um Land und Leute kennenzulernen.

Für Frauke und Jörg Brinkel ist der 47-Jährige aus der, im Süden des Landes gelegenen Stadt Mouila, nicht der erste internationale Gast. Seit die eigenen Kinder das Alter für Schüleraustausche erreicht hatten, beherbergt die Familie regelmäßig Austauschschüler. Nach Jugendlichen aus Chile, Italien, China und Mexico ist Kanemouono der erste Gast im Erwachsenenalter.

Für das Ehepaar ist das eine neue Erfahrung, denn der Besucher geht durchaus eigene Wege. „Er kennt sich im Rathaus besser aus als wir“, berichtete Jörg Rinkel. Während die Gastgeber ihrer Arbeit nachgingen, zeigte der Gabuner Eigeninitiative, spazierte ins Rathaus und bekam spontan eine individuelle Führung. „Ich habe viele Fragen gestellt und auf alle Antworten bekommen“, berichtete er.

Durch den Besuch hat sich bei ihm der Eindruck verfestigt, dass in Deutschland alles gut organisiert ist. „Bei uns regiert eher der Zufall das Leben“, berichtete der Gast, der ganz bewusst statt Jeans, die farbenfrohe Kleidung trägt, die sich alle Lehrer seiner Schule anlässlich eines Schulfestes gekauft haben. „Die Leute sollen sehen, dass ich aus Afrika komme.“

Zu Beginn des Programms paukten die 25 Lehrer aus 20 Staaten in Berlin zwei Wochen lang Deutsch. Der anschließende Aufenthalt in der Gastfamilie dient dazu, die deutsche Kultur besser kennenzulernen. Damit das klappt, haben Brinkels zu Beginn die Nachbarn eingeladen, denen der Gast über seine Heimat berichtete. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, berichtete der Afrikaner, der als Beamter in seiner Heimat ein gutes Auskommen hat.

Bei drei Monaten Sommerferien bleibt viel Zeit für andere Dinge: „Nebenbei bewirtschaftet er als Kakaobauer 50 Hektar Land“, sagte Frauke Brinkel. Deshalb war der Besuch im Schokomuseum für ihn besonders spannend. Ausflüge stehen nahezu täglich auf dem Programm, trotz Ferienzeit sogar eine Schulbesichtigung. Dafür hat Sohn Dominik (17) Lehrer seiner Schule, das Philip-Melanchthon-Gymnasium in Meine, begeistern können.

Damit der Gabuner viele Einblicke in die deutsche Lebensweise erhält, sind Abend für Abend Ehrenamtliche aus vielen Bereichen zu Besuch, mit denen an langen Abenden über Gott und die Welt geredet wird. Die Themen gehen nicht aus. „Mich interessiert alles, denn ich bin Kulturvermittler und möchte Fragen beantworten können, die meine Schüler mir zu Deutschland stellen.“ Am Freitag endet der Besuch. Neben einem Laptop voller Fotos hat Kanemouono im Reisegepäck deutsche Schokolade für seine drei Kinder und schicke Schuhe für die Ehefrau.