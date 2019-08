Kinomuseum Vollbüttel zeigt Samstag Billy-Wilder-Film

Als Billy Wilders Kinofilm „Eins, zwei drei“ das erste Mal auf der Welt gezeigt wurde, da floppte er ganz gewaltig. Witze über das geteilte Berlin kamen 1961 gar nicht gut an – kurz nach dem Dreh und vor der Veröffentlichung war die Mauer gebaut worden. Das wird am kommenden Samstag in Vollbüttel hoffentlich anders: Dann läuft der Streifen bei der Freiluftvorführung des Kinomuseums über die riesige Leinwand am Raiffeisengebäude. Mit...