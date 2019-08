Mit dem „Brot-Dreirad“ bis vor die Backstube in Isenbüttel

Das Hilfswerk „Brot für die Welt“ wird 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass tourt ein Brot-für-die-Welt-Team mit einem italienischen Kleinlieferwagen, als eine Art rollender Litfaßsäule 60 Tage lang durchs Land und macht an 60 Orten in der hannoverschen Landeskirche Station. An Tag 52 war Isenbüttel...