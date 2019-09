Ausbüttels Korbflechter muss einpacken

Hubert Schaak ist verzweifelt. „Ich weiß weder ein noch aus!“ Fast drei Jahrzehnte war er als der Korbflechter aus Rötgesbüttel bekannt – bis er seinen Stand dort räumen musste, weil die Fläche an der B4 verkauft wurde (wir berichteten). Dieses Jahr steht er in Ausbüttel direkt am Bahnübergang – und muss schon wieder einpacken: „Es kam jemand vom Landkreis und sagte, die Fläche sei Landschaftsschutzgebiet.“ Kreisrat Mirco Schmidt...