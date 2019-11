Realschule Calberlah: Rettung der Meere fängt im Ranzen an

Wie viel Plastikmüll produzieren wir und wie lässt er sich vermeiden? Mit diesen Fragen hat sich die 10aR der Realschule Calberlah mit Klassenlehrerin Maike Engelbach intensiv beschäftigt. Die Resultate mündeten am Dienstag in der Ausstellung „Earth Day“ für die ganze Schule in der Aula. „Erst...