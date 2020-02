Seehotel am Tankumsee: Eigentümer wechselt

Bevor die Badesaison am Tankumsee in Isenbüttel losgeht, gibt es einen Eigentümerwechsel des Seehotels. Das teilt der Landkreis Gifhorn mit. Die Wittinger Brauerei hat das Seehotel an Wolfgang Heitmann, Aufsichtsratschef der Autohaus-Wolfsburg-Hotz-und-Heitmann-Gruppe und Geschäftsführender...