Insgesamt 35 Stunden saß André Netzer aus Calberlah in Flugzeug, Flughafen, Bahn und Bahnhof – jetzt ist er froh, wieder zuhause zu sein. Der junge Mann gehörte mit zu den 12.000 Deutschen, die das Auswärtige Amt wegen der Corona-Pandemie aus Neuseeland hat zurückfliegen lassen (wir berichteten).

Neuseeland verabschiedete sich mit einem besonderen Gruß von den deutschen Touristen: Der Skytower in Aukland war in Schwarz-Rot-Gold angestrahlt. Foto: Privat

Als der Calberlaher am Morgen des 8. April zum Flughafen in Christchurch kam, habe davor schon eine lange Schlange gestanden, zum größten Teil Backpacker. „Familien wurden gleich nach vorn durchgelassen“, berichtet er. „Am Eingang musste man seine Identität mit seinem Handy bestätigen.“ Die Bordkarte war per Hand geschrieben – ein historisches Dokument.

Auch wenn der Anlass der Heimreise und die Umstände besorgniserregend waren – die Stimmung an Bord des Fliegers sei „entspannt“ gewesen. Alles sei ein wenig anders gewesen als bei üblichen Flügen: Statt warmer Mahlzeiten gab es für jeden einen Pappkarton voller Snacks, die Sitzplätze waren wild verteilt. Bei der großen Tauschaktion vor dem Abflug ergatterte Netzer einen Platz an einem Gang – bei der Flugdauer ein Segen, wie sich noch herausstellen sollte.

„Es gab eine schöne Ansprache des Kapitäns“, sagt der Urlauber, der sein Work&Travel (Arbeiten und Reisen) in Neuseeland hatte abbrechen müssen, „er betonte, dass es auch für die Crew ein besonderer Flug sein.“ Neuseeland verabschiedete sich mit einem besonderen Gruß von den deutschen Touristen: Der Skytower in Aukland war in Schwarz-Rot-Gold angestrahlt. Netzer: „Ich fand, das war eine sehr schöne Geste, die noch mal die positive Einstellung Neuseelands gegenüber uns Reisenden zum Ausdruck gebracht hat.“

24 Stunden mussten diese dann im Flugzeug verbringen. Auch während des Tankstopps in Bangkok nach etwa der Hälfte des Flugs durften die Passagiere nicht aussteigen – „wir mussten sitzenbleiben, das war Teil der Abmachung unter den Ländern.“ Wenigstens konnte der Calberlaher mal seine Beine in den Gang strecken. „In der Nacht wurde es aber anstrengend, weil an Schlaf nicht zu denken war.“ Netzer hielt sich mit einem Film-Marathon über Wasser.

Landung in Frankfurt a.M., endlich in Deutschland, aber noch lange nicht am Ziel. „Es gab überhaupt keine Checks, vermutlich weil es in Neuseeland vergleichsweise wenige Corona-Fälle gab.“ Bevor es per Bahn über Hannover nach Calberlah ging, musste der junge Reisende drei Stunden auf dem Bahnhof warten.

Zuhause angekommen, begab sich Netzer gleich in zweiwöchige Quarantäne – freiwillig. „Vorgeschrieben war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich habe es lieber gemacht, um sicher zu gehen.“ Die Zeit sei jedoch schnell vorübergegangen – „war nicht schlimm“. Die Verpflegung durch seine Eltern sei sehr gut gewesen und er habe sich mit der Vervollständigung seines Reisetagebuchs und mit seiner Gitarre beschäftigt. Dass die Reise frühzeitig abzubrechen war, findet Netzer nicht so tragisch: „Das meiste hatte ich ja gesehen, ich bin nicht traurig. Und nach drei Wochen wegen Corona ausschließlich im Hostel war ich nur noch froh, nach Hause zu kommen.“ Nun habe er eben etwas mehr Zeit zu überlegen, wo er welches Studium starten will.