Gut Ding will manchmal viel Weile haben: Beinahe viereinhalb Jahre nach Eröffnung ihrer Praxis am Reuteranger scheinen sich die Baupläne von Augenärztin Dörte Matzen auf der Zielgeraden zu befinden.

Die Medizinerin will in Nachbarschaft zu dem Container, in dem sie praktiziert, ein Geschäftshaus errichten, das künftig auch ihre Praxis beherbergt. Der Plan existierte bereits, als Matzen im Mai 2016 in dem von vorneherein als Provisorium geplanten Container ihre Arbeit aufnahm und dort mittlerweile Patienten aus dem gesamten Landkreis und umliegenden Städten betreut.

Seit dem Start ist allerhand passiert, sodass die Ärztin ihre Planungen mehrfach abändern musste. Zu guter Letzt kam noch die Corona-Pandemie. „Das hat es zusätzlich erschwert, sich mit Architekt und Planer an einen Tisch zu setzen“, berichtete ihr Ehemann und Verwaltungsleiter Trutzhardt Matzen.

„Wir wollen nach wie vor auf jeden Fall hier bauen und mit der Praxis dort einziehen“, unterstrich Dörte Matzen, die durchaus weiß, dass die Leute immer wieder auf die freie Fläche zwischen der Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Peter Rieke und ihren Praxiscontainer schielen. Zumal dort vor einigen Monaten Markierungen darauf hindeuteten, dass es endlich los gehen könnte.

„Zwischenzeitlich waren leider erneute Änderungen notwendig“, erklärte Matzen, die sehr zuversichtlich ist, dass jetzt auf dem Papier alles passt und dass das Provisorium im Container irgendwann genauso schnell verschwunden sein wird, wie es im Frühjahr 2016 aufgebaut worden war. Wo sich heute der Container befindet, sollen nach dem Neubau die Parkplätze des Gebäudes entstehen, in dem neben der Augenarztpraxis weitere Gewerbeflächen entstehen sollen.