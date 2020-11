Zwei Schulen im Landkreis Gifhorn wechseln wegen neuer Corona-Infektionen ab sofort komplett in den Heimunterricht: die Realschule Calberlah und die Grundschule Wahrenholz. Das teilt die Kreisverwaltung am Mittwochmorgen mit.

„An der Realschule Calberlah wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet“, heißt es in einem schreiben des Pressesprechers Jan-Niklas Schildwächter vom Mittag. Damit gingen nicht nur diese Lehrkraft , sondern auch zwei achte Klassen bis zum 2. Dezember in Quarantäne . Schon zuvor galt dies für Schüler der sechsten Klassen. Schildwächter weiter: „Die Schulleitung hat in Absprache mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde entschieden, dass die gesamte Schule bis einschließlich Freitag, 27. November, in das Distanzlernen beziehungsweise Homeschooling geht.“ Das betrifft aber nicht die benachbarte Grundschule.

An der Grundschule Wahrenholz wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet – dort waren zuvor schon acht Schüler als infiziert gemeldet worden. Auch dort lernen diese Woche alle Schüler vorsorglich am heimischen PC. Die Quarantäne für Drittlklässler und Lehrkräfte galt seit dem 12. November.

Die Fallzahl der Corona-Infizierten erhöhte im Kreis Gifhorn sich am Mittwoch um 11 auf 938, die Zahl der gesamten Tests seit März um 98 auf 6.140. Die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 81,0 (- 7,9).