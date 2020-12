Streiflichter sind Kunst aus Allerbüttel

Allerbüttel. Bernd Schulz will per Crowdfunding Buch mit Langzeitaufnahmen finanzieren.

Bernd Schulz aus Allerbüttel ist Künstler. Er macht nicht nur einfach Fotos. Sie sind viel mehr: Lichtinstallationen, die nur für den Augenblick bestehen – aber auf seinen Fotos auf ewig. Nun will der 59-Jährige eine ganze Geschichte mit diesen Kunstobjekten und seiner erfundenen Figur Georg Lichter erzählen – und in einem Buch veröffentlichen, das er per Crowdfunding finanzieren will.

Schulz hat mit der Technik schon Mitte der 1990er Jahre begonnen, als er noch an der HBK Braunschweig Bildhauerei, Fotografie und Malerei studierte. Lange Zeit bannte er seine Objekte auf Film. „Langzeitbelichtungen mache ich noch nicht lange digital, die Kameras waren lange noch nicht in der Lage dazu.“ Lichter, die sich vor der minutenlang geöffneten Blende bewegen, ziehen lange Streifen auf das Bild. Schulz formt sie zu dreidimensionalen Objekten, die im Raum schweben: Gitterflächen, Kugeln, Tunnel, Trichter, Fächer und vieles mehr. Seine Homepage im Internet gibt einen guten Überblick über seine Arbeiten: www.schulzlichter.com. Skulpturen existieren zunächst nur im Kopf - Fotos machen sie sichtbar Der geborene Wolfsburger und in Croya Aufgewachsene braucht meistens keine Genehmigungen, um seine Installationen in die Landschaft oder an Gebäude zu setzen: „Die Skulpturen existieren ja nur für mich“ – zunächst nur in seinem Kopf. Mit den Fotos macht er sie für andere sichtbar. So ist er zum Beispiel mal eineinhalb Stunden im Hallenbad in Wolfsburg umhergelaufen. Das Resultat ist ein Rasternetz, das über dem Schwimmerbecken schwebt und sich im Wasser spiegelt. Ähnlich platzierte er Lichtkugeln auf den Klieversberg in Wolfsburg und an die Hafeneinfahrt von Amsterdam. Drei Stunden lang Lichttunnel über Bahnschienen gebaut Für den 700 Meter langen Tunnel über Bahnschienen brauchte er drei Stunden. „Die Bahn AG hat mich alarmiert, wenn ein Zug kam“ – aber auch deren Streiflichter wollte Schulz ja mit auf dem Bild haben. „Das war sehr aufwendig, ich habe auch noch ein paar billige Kameras auf die Schwellen gestellt.“ Um die Formen zu erstellen, hat sich der einstige Meisterschüler von Lienhard von Monkiewitsch spezielles Werkzeug selbst hergestellt – die sind sein Geheimnis. Nicht aber die Welt der Figur Georg Lichter, die Schulz erschaffen möchte. Der befreundete Autor Tilman Thiemig aus Vorsfelde will den Text zum geplanten Buch beitragen. „Einige Arbeiten gibt es schon. Das ist ein spannendes Projekt.“ Aber es sei eben auch sehr aufwendig: „Für ein Buch muss ich 200 bis 300 Aufnahmen machen, von denen ich dann 20 bis 30 auswähle.“ Daher sei ihm die Idee gekommen, das neue Projekt per Crowdfunding zu finanzieren. Wer Schulz unterstützen möchte, findet die Informationen auf der Website https://steadyhq.com/de/lumen. Geldgeber können sich mit monatlichen Beiträgen von 3,50 bis zu 56 Euro beteiligen.