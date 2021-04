Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Ein Sicherheitsingenieur hält eine Impfstoff-Ampulle in einem Impfzentrum in der Hand.

Isenbüttel. Isenbütteler Ärztin Marion Eggert äußert ihren Unmut in einem offenen Brief an Ministerium und Ministerpräsidenten des Landes. Die Kollegen unterstützen sie.