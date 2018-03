In der Fastenzeit auf süße Naschereien zu verzichten, ist besonders dann für mich schwer, wenn Kuchen in der Redaktionsküche steht. Ich liebe Kuchen – vor allem Mohnkuchen. Ausgerechnet den brachte Kollege Silberstein am Montag mit zur Arbeit. Jedes Mal, wenn ich die Küche betrat, hatte ich zu...