Bei all den Sumpfblüten in den sozialen Netzwerken kann man gar nicht vorsichtig genug sein . Stimmt’s? Stimmt’s nicht? Bei dieser What’sApp-Nachricht, die mein Vater mir zeigte, schien indes der Absender seriös. Doch die Botschaft hatte es in sich. Da gab es Tickets für Deutschlands erstes...