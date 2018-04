Ich müsse ein wenig Wartezeit mitbringen, sagte die Sprechstundenhilfe am Telefon, als ich um einen Termin bat. Kein Problem. Und so stand ich wenig später in der Schlange vor dem Tresen der Sprechstundenhilfe, die Gesundheitskarte griffbereit zur Hand, denn am 1. April hat das zweite Quartal...