Am Sonntag ist es mal wieder soweit: Muttertag steht an. Ich sehe es schon vor mir, wie die Floristen in den Blumenläden am Samstag versuchen, den großen Ansturm zu bewältigen, damit die Kunden tags darauf nicht mit leeren Händen dastehen, sondern einen wunderschön gebundenen Strauß überreichen...