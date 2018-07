Die Blätter fallen

Hand aufs Herz: Können und dürfen wir uns unbeschwert über so viel Hitze freuen? Also – ich freue mich nicht. Denn das Klima greift (durch unser Verschulden bestimmt auch) mit dieser entstehenden Dürre massiv in die Struktur unseres Lebens ein. Bereits heute müssen wir Gewohnheiten verändern und...