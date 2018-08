Abschied von „Tante Ju“

Eine Nachricht hat mich am vergangenen Wochenende besonders traurig gemacht: Ein Oldtimer-Flugzeug ist am Samstag in den Schweizer Alpen abgestürzt, die Insassen verloren dabei ihr Leben. Es war nicht irgendein Flugzeug. Sondern eine der wenigen noch flugtauglichen Ju 52, auch gern „Tante Ju“...