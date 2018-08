Sauna im Flugzeug

Anfang des Monats stand endlich mein langersehnter Urlaub an. Voll Vorfreude stieg ich in den Flieger – ohne Klimaanlage. Bei über 30 Grad knallte die Sonne auf die Flughafen-Asphaltwüste. Und im Flieger fühlte ich mich wie in der Sauna. Als wir endlich abhoben – nicht ohne 60 Minuten Verspätung –...