Hallelujah!

Oh, du schöne Adventszeit! Du Zeit des Singens! Ganz Gifhorn scheint sich im Singsang-Rausch zu befinden. Es klingt doch so lieblich (abgesehen von so mancher Weihnachtsfeier, bei der eher gelallt wird). Mich erstaunt immer, wie viele Lieder es doch auf der Welt gibt, um sich in Weihnachtsstimmung...