Oh, du Schmackhafte!

Vielleicht geht es Ihnen ähnlich: In der Kindheit waren es die Geschenke, auf die ich mich an Weihnachten am meisten gefreut habe. Heute ist das zwar noch immer schön – aufgrund der vielen Dinge, die man bereits besitzt, aber nicht mehr die Hauptsache. Ich habe mich an Heiligabend und den...