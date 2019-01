Bitte mit Streckenposten

Wenn Sie diese Zeilen lesen, also am Montagmorgen, dann streife ich vermutlich gerade mein orangenes Lauf-Shirt über und binde die Laufschuhe zu. Die Truppe, die am Samstag im Eilmarsch durch den halben Landkreis hechtete, hat mich animiert, heute auch mal wieder laufen zu gehen. Zugegeben: auf 63...