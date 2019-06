Bei manchem Brand ist die Feuerwehr machtlos

Im Kreis Gifhorn waren diese Woche einige hartnäckige Brände zu löschen. Das fing schon am Wochenende mit den Zündeleien im Papenteich an – innerhalb von vier Tagen mussten die Feuerwehrleute in Meine, Wedelheine und Wedesbüttel viermal ausrücken. Dann noch einmal am Dienstag in Weyhausen, wo...