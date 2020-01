Zum in die Luft schießen

Ich weiß gar nicht, warum die klassische Silvesterrakete so in Verruf geraten ist – jetzt, 787 Jahre nach ihrer Erfindung. Ja, sie produziert gesundheitsschädlichen Feinstaub und katapultiert Plastik und Schwefeldioxid in die Luft. Aber es stecken ja durchaus auch positive Potenziale in diesem unscheinbaren Geschoss, die erheblich über die optische und akustische Belustigung der Bevölkerung hinausgehen! Achtung: Man kann damit unliebsame Dinge verschwinden lassen! So berichtete mir ein Kollege bei der Arbeit für diese Zeitungsausgabe, dass er seinen Nachwuchs mit Hilfe einer Silvesterrakete von einem lästigen Laster befreit habe: Nuckel dran gebunden, angezündet und puff – weg war er. Diese Geschichte brachte mich 2019 auf die Idee, Silvesterraketen ebenfalls anders zu nutzen: Die jüngste Stromrechnung? Puff – weg! Parkknöllchen – weg! To-do-Liste vom Chef – weg! Jetzt brauche ich nur noch gute Ausreden statt Vorsätze fürs neue Jahr.

Mailen Sie mir an die Adresse