Was wichtig ist, bewerten wir gerade völlig neu

Liebe Leser, dieser Tage fällt es schwer, einen Wochenrückblick zu schreiben, ohne einen Zusammenhang zur Virus-Pandemie zu sehen. Aber es gibt sie noch: Nachrichten, die davon losgelöst sind: In Isenbüttel ist der Aufbau eines Hähnchenmaststalls für bis zu 100.000 Tiere vorgesehen, die St.-Nicolai-Kirche soll ab Sommer einen neuen Farbanstrich bekommen (welchen, ist noch ungewiss), der Landkreis verzeichnet so viele Verkehrsunfalltote wie schon seit Jahren nicht mehr und Volkswagen verkauft die einstige Winterkorn-Villa in Groß Schwülper. Auch in der heutigen Ausgabe lesen Sie in Artikeln wie zum MTV Isenbüttel und zum Klärschlamm in Gifhorn nichts von Corona. Aber Sie merken sicherlich, dass sich die Gewichtung der Nachrichten durch diesen winzigen Schmarotzer im Fettmantel deutlich verschoben hat – auch im Lokalteil. Manche Aufreger, denen wir vor wenigen Wochen noch die ganze Lokalseite eins gewidmet hätten, sind heute manchmal nur noch eine Randnotiz: Dass Continental Teves über Kurzarbeit in Gifhorn nachdenkt, hätte noch im Januar die Stadt in Aufruhr versetzt. Heute klingt es fast wie selbstverständlich.

