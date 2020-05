Platzmangel ist das größte Problem

Keine Leistung, kein Geld – mit dieser Schlussfolgerung haben die Eltern im Kreis Gifhorn die Kita-Beiträge zurückgefordert, die trotz Corona-bedingter Schließung der Einrichtungen schon an die Kommunen geflossen sind. Mit Erfolg: Nach der Stadt Gifhorn zahlen auch etliche andere Gemeinden nun zurück oder setzen zumindest weiteren Gebühreneinzug aus: Schwülper, Didderse, die Samtgemeinden Isenbüttel, Meinersen, Brome Boldecker Land, zuletzt auch die Gemeinde Meine. Lieber wäre es den Eltern, die Jüngsten könnten Krippe, Kita und Schule besuchen – aber der Grund ist klar: In keiner dieser Einrichtungen gibt es genug Platz, als dass alle Kinder mit Sicherheitsabstand hineinpassten. Da wird auch schon mal eine Stadthalle zu klein, wie Gifhorns AfD-Politiker diese Woche erkennen mussten. Deren Plan, in diesem Sommer den Landesparteitag in der schönen Stadthalle abzuhalten, löste sich mal eben in ein Corona-Aerosol auf. Das erspart Gifhorn zumindest dieses Jahr einen politischen Aufruhr wie vergangenes Jahr zum Bundesparteitag in Braunschweig. Den Gastwirten in Gifhorn geht es zum Glück ein bisschen besser: Öffentliches Essen und Trinken findet seit Montag wieder statt, zumindest im kleinen Rahmen und unter Auflagen. Vor allem aber auch, weil sich Tische und Stühle nach draußen stellen lassen. Hoffen wir deshalb erst mal auf einen langen, schönen Sommer!

