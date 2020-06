Erinnerung an Friedrich Meyer

Sagt Ihnen der Name Friedrich Meyer etwas? Der Kästorfer ist am 28. Dezember 1928 gestorben. Er war keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, hatte kein Amt inne. Und doch fragten sich viele Gifhorner in den vergangenen Tagen, wer er war, was er beruflich gemacht hat. Wie er letztlich gestorben ist. Denn eine Gifhornerin war auf einen Gedenkstein an einem Waldweg zwischen Ummerschen Funkturm und Wilsche gestoßen, postete ein Foto bei Facebook im Internet: „Weiß jemand, was Herrn Meyer geschehen ist?“ Ja, dieser jemand sitzt im Gifhorner Stadt-Archiv: Leiterin Heike Klaus-Nelles brauchte nur wenige Minuten, um herauszufinden, dass Meyer ein von seinen Kollegen sehr geschätzter Waldarbeiter war. An jenem 28. Dezember – in einem übrigens beißend kalten Winter – war der 63-Jährige gerade dabei, den Umfang eines Baums zu messen, als er von einem gerade gefällten, stürzenden Baumstamm „mit voller Wucht“ am Rücken getroffen wurde. Sein Kollege konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später starb Meyer an seinen schweren Verletzungen. Seine Frau Emma, seine Söhne und Enkel, Förster Röhding und seine Kollegen trauerten um ihn. Es ist gut, dass es Gedenksteine gibt. und es ist gut, dass ab und an mal jemand fragt, welche Geschichte sich dahinter verbirgt.

