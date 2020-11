Hotspot Lehrerzimmer

Gifhorns mehr als 17.000 Schüler freuen sich: Die Weihnachtsferien beginnen dieses Jahr schon am 19. Dezember und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Die Bundesländer wollen damit die Kontakte reduzieren, als Corona-Vorquarantäne vor dem Fest quasi. Mit seinen eigenen Mitarbeitern macht das Land Niedersachsen allerdings exakt das Gegenteil: Gestern ging die Anweisung des Kultusministers Grant Tonne an die Lehrer, dass sie sich am 21. und 22. Dezember bitteschön alle in ihren Schulen einfinden sollen, und zwar für die Zeit des sonst geplanten Unterrichts. Präsenzpflicht! Im Kreis Gifhorn heißt das: An zwei Tagen direkt vor Weihnachten treibt Tonne mehr als 650 erwachsene Menschen aus mehr als 650 verschiedenen Haushalten ohne triftigen Grund zusammen in die Gebäude. Als könnten die sich nicht gegenseitig anstecken. Ein Überstundenmangel dürfte bei Lehrern im Coronajahr auch nicht aufgetreten sein – nachdem sie in den Osterferien Zeugnisse vorschreiben sollten. Ich denke, die Aufforderung zum Home-Office wäre angebrachter gewesen. Oder einfach mal die kurze Anordnung: „Bleibt auch zu Hause!“